Окупанти на Луганщині будують власні мобільні мережі: контролюватимуть кожен дзвінок мешканців, - ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, попри будування нових мобільних мереж, усі обмеження стосовно відсутності чи наявності зв’язку та інтернету в окремих населених пунктах регіону залишаються.

Крім того, там встановлюється обладнання для забезпечення функцій оперативно-розшукових заходів. Це дозволятиме окупантам вести тотальний контроль за комунікаціями користувачів.

"Росіяни намагатимуться контролювати кожен дзвінок і кожне повідомлення", - наголосив голова ОВА.

Він також додав, що шахти "Східвугілля" у так званій ЛНР працюють на генераторах, адже на підприємстві відключили електроенергію за несплату.

Водночас з 17:00 і до ранку генератори вимикають і гірники вимушені працювати у темряві. Як зазначив Лисогор, борг компанії за електроенергію вже перевищив 2 млрд рублів.