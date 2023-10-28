Окупанти на Луганщині будують власні мобільні мережі: контролюватимуть кожен дзвінок мешканців, - ОВА
Російські загарбники на тимчасово окупованій території Луганської області вирішили побудувати власні мобільні мережі, щоб відстежувати усі дзвінки та повідомлення місцевих жителів
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, попри будування нових мобільних мереж, усі обмеження стосовно відсутності чи наявності зв’язку та інтернету в окремих населених пунктах регіону залишаються.
Крім того, там встановлюється обладнання для забезпечення функцій оперативно-розшукових заходів. Це дозволятиме окупантам вести тотальний контроль за комунікаціями користувачів.
"Росіяни намагатимуться контролювати кожен дзвінок і кожне повідомлення", - наголосив голова ОВА.
Він також додав, що шахти "Східвугілля" у так званій ЛНР працюють на генераторах, адже на підприємстві відключили електроенергію за несплату.
Водночас з 17:00 і до ранку генератори вимикають і гірники вимушені працювати у темряві. Як зазначив Лисогор, борг компанії за електроенергію вже перевищив 2 млрд рублів.
- Напередодні стало відомо, що мешканці тимчасово окупованого Сєверодонецька уже більш ніж пів року живуть без мобільного зв’язку та інтернету, які вимкнули загарбники. Людям доводиться ходити до віддалених сіл, щоб зателефонувати.
- Окупаційна влада на Луганщині заявила, що відмовилася вмикати мобільний інтернет на контрольованих нею територіях нібито з безпекових міркувань.
- Також повідомлялося, що на багатоповерхівках прифронтових міст Луганщини, з дахів яких раніше можна було упіймати покриття для зв'язку, окупанти розвішали попередження, що за телефонну розмову є загроза потрапити "на підвал". А у Сєверодонецьку окупанти пропонують місцевим на заміну мобільному зв'язку встановлювати стаціонарні телефони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.3 Купівля 37.3Продаж 37.99
- EUR Купівля 39.45Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе