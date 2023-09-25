Окупанти на прифронтовій Луганщині залякують жителів "підвалом" за телефонну розмову, - ОВА
На багатоповерхівках прифронтових міст Луганщини, з дахів яких раніше можна було упіймати покриття для зв'язку, окупанти розвішали попередження, що за телефонну розмову є загроза потрапити "на підвал"
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, жителям прифронтових міст окупаційна "влада" обіцяла увімкнути мобільний зв’язок після завершення так званих перших виборів. Щоправда, через скільки саме місяців чи років – не уточнили.
Крім того, як зазначив голова ОВА, у тимчасово окупованому Лисичанську місцеві готуються до другої у своєму житті зими без централізованого опалення. Посеред міста вирізають дерева – таким чином роблять заготівлю дров.
- Ще у липні в ОВА повідомляли, що у Сєверодонецьку російські спецслужби перевірять зрадників, розпитуючи, чи є у них рідні на неокупованих територіях. Мешканців, які намагаються подзвонити в Україну, примушують рити окопи.
- Згодом стало відомо, що окупаційна влада на Луганщині відмовилася вмикати мобільний інтернет на контрольованих нею територіях – нібито з безпекових міркувань.
- Також повідомлялося, що мешканці тимчасово окупованого Сєверодонецька уже більш ніж пів року живуть без мобільного зв’язку та інтернету, які вимкнули загарбники. Людям доводиться ходити до віддалених сіл, щоб зателефонувати.
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