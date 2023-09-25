Окупанти на прифронтовій Луганщині залякують жителів "підвалом" за телефонну розмову, - ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, жителям прифронтових міст окупаційна "влада" обіцяла увімкнути мобільний зв’язок після завершення так званих перших виборів. Щоправда, через скільки саме місяців чи років – не уточнили.

Крім того, як зазначив голова ОВА, у тимчасово окупованому Лисичанську місцеві готуються до другої у своєму житті зими без централізованого опалення. Посеред міста вирізають дерева – таким чином роблять заготівлю дров.