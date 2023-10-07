У Сєверодонецьку окупанти пропонують місцевим на заміну мобільному зв'язку встановлювати стаціонарні телефони, - ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У Сєвєродонецьку вже не обіцяють повернути мобільний зв’язок і інтернет. А наступні, так звані «другі вибори», ще далеко. Тому місцевому населенню запропонували альтернативу – встановлення стаціонарного телефону", - пише він.

Звісно, що окупанти не робитимуть це безкоштовно. За телефон зніматимуть щомісячну абонплату. А ще необхідно придбати безпосередньо апарат та матеріали для проведення.

За словами очільника ОВА, працюватимуть номери екстрених служб та містян, які теж погодяться стати абонентами.

Крім того, окупаційна адміністрація Рубіжного почала експропріацію об’єктів соціальної інфраструктури. Примусове позбавлення власності торкнеться зокрема будівель банків, аптек, торговельних підприємств тощо.

"Якщо їхні власники протягом жовтня не нададуть оригіналів відповідних документів, буде складено акти про неможливість встановлення власників об’єктів нерухомості, після чого ці об’єкти перейдуть до муніципальної власності", - розповів Лисогор..