У Сєверодонецьку окупанти пропонують місцевим на заміну мобільному зв'язку встановлювати стаціонарні телефони, - ОВА
Російська "влада" тимчасово окупованого Сєверодонецька на Луганщині запропонувала місцевим жителям альтернативу мобільному зв'язку, яку окупанти вимкнули напередодні, - встановлення стаціонарних телефонів своїм коштом
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"У Сєвєродонецьку вже не обіцяють повернути мобільний зв’язок і інтернет. А наступні, так звані «другі вибори», ще далеко. Тому місцевому населенню запропонували альтернативу – встановлення стаціонарного телефону", - пише він.
Звісно, що окупанти не робитимуть це безкоштовно. За телефон зніматимуть щомісячну абонплату. А ще необхідно придбати безпосередньо апарат та матеріали для проведення.
За словами очільника ОВА, працюватимуть номери екстрених служб та містян, які теж погодяться стати абонентами.
Крім того, окупаційна адміністрація Рубіжного почала експропріацію об’єктів соціальної інфраструктури. Примусове позбавлення власності торкнеться зокрема будівель банків, аптек, торговельних підприємств тощо.
"Якщо їхні власники протягом жовтня не нададуть оригіналів відповідних документів, буде складено акти про неможливість встановлення власників об’єктів нерухомості, після чого ці об’єкти перейдуть до муніципальної власності", - розповів Лисогор..
- Ще у липні в ОВА повідомляли, що у Сєверодонецьку російські спецслужби перевірять зрадників, розпитуючи, чи є у них рідні на неокупованих територіях. Мешканців, які намагаються подзвонити в Україну, примушують рити окопи.
- Згодом стало відомо, що окупаційна влада на Луганщині відмовилася вмикати мобільний інтернет на контрольованих нею територіях – нібито з безпекових міркувань.
- У вересні повідомлялося, що мешканці тимчасово окупованого Сєверодонецька на Луганщині уже більш ніж пів року живуть без мобільного зв’язку та інтернету, які вимкнули загарбники. Людям доводиться ходити до віддалених сіл, щоб зателефонувати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.67Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе