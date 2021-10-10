На трасі Київ - Чоп Peugeot вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з пасажирським автобусом

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, ДТП трапилася неподалік села Кізлів.

За попередніми даними - зі слів свідків, водій Peugeot 5008, який рухався в напрямку Львова, не впорався з керуванням у повороті і легковик виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з таксобусом, яка їхав за маршрутом Львів - Бортків.

У результаті зіткнення чотирьох пасажирів маршрутки госпіталізували до лікарні, а іншим надавали допомогу на місці. Сам же водій Peugeot серйозних травм не отримав, свідки кажуть, що він скористався пасом безпеки. Його забрали на медекспертизу.

На місці працювали рятувальники ДСНС та поліцейські, які очікують прибуття слідчо-оперативної групи, яка і має встановити всі обставини автопригоди.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb