Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука На Тузловські лимани прилетіла рекордна кількість рожевих фламінго

На Тузловські лимани прилетіла рекордна кількість рожевих фламінго

21 жовтня, 2023 субота
12:55
Наука фламінго

До національного природного парку "Тузлівські лимани" Одеської області прилетіли 1114 рожевих фламінго

Про це пише нацпарк.

Зазначається, що це наразі найбільша кількість фламінго, яку зафіксували науковці на території нацпарку. Майже всі дорослі птахи, але є і маленькі цьогоріч.

"Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їх походження не вдалось), а  один птах був із синім кільцем, цей гість - італієць", - йдеться у повідомленні.

  • Біля станції "Академік Вернадський" продовжує народжуватися малеча тюленів. Станом на 7 жовтня полярники нарахували п'ять новонароджених тюленят.
Суспільство
Україна
Одещина
Читайте також:
Карта. ATACMS
20 жовтня, 2023 п'ятниця
У Defense Express назвали головне завдання Atacms на полі бою
ЗСУ
21 жовтня, 2023 субота
Сили оборони за добу знищили 16 танків, 55 бронемашин і 790 військових армії РФ, - Генштаб
окупанти рф
20 жовтня, 2023 п'ятниця
Окупанти перекидають техніку з Луганська для наступу на Куп'янському напрямку - рух Атеш
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.7
    Продаж 40.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
21 жовтня
14:17
Ексклюзив
Мирослав Чех
Пекін незацікавлений у провокуванні другої точки кипіння: політик Чех про ставлення Китаю до війни на Близькому Сході
14:03
Політик з партії Ердогана заявив, що молиться за Гітлера і бажає знищення Ізраїля
"Маю надію, що Ізраїль перестане існувати": турецький політик з партії Ердогана заявив, що молиться за Гітлера
14:00
OPINION
Богдан Данилишин
МВФ суттєво поліпшив прогноз економічного зростання України
13:59
Не зерном єдиним: українські металурги прагнуть відновити експорт морськими шляхами
13:51
ППО
"Навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони": голова КМВА Попко про захист неба над Києвом
13:49
Гроші
Понад 5,6 млрд грн у жовтні спрямовано на виплати для ВПО
13:39
Ексклюзив
Глен Грант
Полковник Грант розповів, які події можуть привести до Третьої світової війни
13:18
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 21 жовтня: скільки коштують євро та долар
13:08
Прапор Ізраїлю перед ЛОВА
Біля посольства Ізраїлю на Кіпрі стався вибух: поліція затримала вихідців з Сирії
13:05
В Україну повернули ще трьох викрадених росіянами дітей
В Україну повернули ще трьох викрадених росіянами дітей
12:53
Палестина
Франція відправить спецрейс із гуманітарною допомогою палестинцям
12:38
сектор Гази
Після знищення ХАМАС у секторі Гази за підтримки ООН та арабських країн створять нову адміністрацію, - ЗМІ
12:29
Білорусь солдати
Білорусь планує викликати мешканців до військкоматів через смс-розсилку
12:28
Німеччина Україна
Німеччина виділить на відновлення України ще €200 мільйонів
12:15
Без світла лишаються споживачі у 6 прикордонних та прифронтових областей України: ситуація в енергосистемі станом на 21 жовтня
12:11
Безпілотники Switchblade
Міноборони спростило допуск безпілотників та РЕБ до експлуатації
12:02
Оновлено
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
Армія РФ вивела у Чорне море підводний ракетоносій із 4 "калібрами"
12:02
OPINION
Андрій Кокотюха
Чому в Україні виносять вироки мертвим душам і втікачам
11:45
Індія запустила ракету
Перед польотом людини у 2025 році Індія запустила тестову ракету
11:43
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїль закликає своїх громадян виїхати з Єгипту та Йорданії, тому що вони можуть стати жертвами демонстрантів
11:21
Оновлено
КПП "Рафах"
Пункт пропуску "Рафах" між Єгиптом і Газою закрився після того, як через нього проїхали 20 вантажівок з гумдопомогою, - CNN
10:51
Окупанти активно переміщують військову силу з Маріуполя на північ Донеччини та в бік Бердянська
10:33
Кирило Буданов
"Інколи моя присутність обов’язкова": Буданов заявив про участь у зоні бойових дій
10:29
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Близько 800 працівників Єврокомісії засудили фон дер Ляєн за її "проізраїльську" позицію, - Politico
10:27
Джо Байден
"Він не почув питання": Білий дім стверджує, що Байден не вважає за потрібне відкладати наземне вторгнення Ізраїлю в сектор Гази
10:13
Ексклюзив
Пресофіцер 3-ї ОШБр: Сили оборони мають великі успіхи з тактичної точки зору
10:12
Ураження струмом
На Одещині внаслідок удару струмом загинув підліток, 2 дитини поранені
10:03
OPINION
Євген Глібовицький
Українських ПЕПів переслідуватимуть по-своєму сумлінні банківські працівники
09:49
мобілізація рф солдати орки
Ризики проведення росіянами масштабної мобілізації на ТОТ Херсонщини дуже високі, - заступник голови облради
09:28
МіГ-31 К
Британська розвідка оцінила потенційну загрозу патрулювання літаків РФ з "кинджалами" над Чорним морем
09:11
"Основний акцент перенесли у повітря": Гуменюк про нову тактику мішаних атак росіян
09:00
Огляд
Розстріл Майдану
Роки очікування, але ніхто не сидить: чому ексберкутівці, які стріляли на Інститутській, на волі
08:55
на фото: ЗСУ
Втрати російської артилерії на Запоріжжі вп'ятеро перевищують українські, - WSJ
08:53
Ексклюзив
Вугледар не дає спокою окупантам: боєць ЗСУ про ситуацію на Донеччині
08:36
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Ізраїль вночі завдав ударів по військових об'єктах Хезболли
08:30
Аналітика
Судовий контроль: Як Верховний суд допомагає уникнути покарання екснардепу Шепелеву
08:12
Обстріл Кривого Рогу 21 жовтня
Росіяни вночі атакували Кривий Ріг: зруйновано об'єкт промислової інфраструктури
08:05
OPINION
Павло Клімкін
Сі бачить світ через китайські й точно не російські окуляри
08:05
Огляд
Вирок для сучасності, сни Айнштайна і шлюбний стартап, - 5 книг про те, як створити майбутнє
07:55
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони за добу знищили 16 танків, 55 бронемашин і 790 військових армії РФ, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV