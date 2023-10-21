На Тузловські лимани прилетіла рекордна кількість рожевих фламінго
До національного природного парку "Тузлівські лимани" Одеської області прилетіли 1114 рожевих фламінго
Про це пише нацпарк.
Зазначається, що це наразі найбільша кількість фламінго, яку зафіксували науковці на території нацпарку. Майже всі дорослі птахи, але є і маленькі цьогоріч.
"Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їх походження не вдалось), а один птах був із синім кільцем, цей гість - італієць", - йдеться у повідомленні.
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