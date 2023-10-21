На Тузловські лимани прилетіла рекордна кількість рожевих фламінго

Про це пише нацпарк.

Зазначається, що це наразі найбільша кількість фламінго, яку зафіксували науковці на території нацпарку. Майже всі дорослі птахи, але є і маленькі цьогоріч.

"Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їх походження не вдалось), а один птах був із синім кільцем, цей гість - італієць", - йдеться у повідомленні.