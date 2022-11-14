На українській антарктичній станції з'явився вказівник на Херсон

Про це інформує Національний антарктичний науковий центр.

Українські полярники встановили біля станції "Академік Вернадський" вказівник на Херсон. Він показує відстань до звільненого міста - 14 900 км, пофарбований в жовто-блакитні кольори з зображенням кавунчика.

"Табличку розмістили на спеціальному стовпі поблизу станції, де знаходяться вказівники різних населених пунктів: з яких родом наші полярники або які мають для них символічне значення. Зокрема, Київ, Черкаси, Харків, Вінниця, аргентинський порт Усвая, сусідня станція "Розера. Серед останніх – у квітні 2022-го, під час першого рейсу українського дослідницького судна "Ноосфера" до "Вернадського", моряки криголама додали знак рідного Ізмаїла", – пише пресслужба.

Тепер в Антарктиці є вказівник на Херсон – на честь повернення міста додому.

Також учасники 27-ї української антарктичної експедиції встановили покажчик "Буча" – ще одного деокупованого міста.

"Цікаво, що знак з'явився у день народження бучанця Євгена Прокопчука, який працював сисадміном 25-ї УАЕ і з перших днів повномасштабної війни пішов на фронт захищати Україну", – додають у пресслужбі.

Крім того, полярники згодом додадуть назви інших міст, які протистояли рашистам, насамперед Маріуполь.

Також оновлять деякі вказівники - Кіровоград декомунізують на Кропивницький, а Вінницю та Одесу зроблять українською транслітерацією.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтвердило ГУР Міністерства оборони.

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