English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство На українському телебаченні транслюватимуть іще сім іноземних мовників: перелік

На українському телебаченні транслюватимуть іще сім іноземних мовників: перелік

7 жовтня, 2022 п'ятниця
08:04
Суспільство Нацрада

Нацрада 6 жовтня додала ще 7 телеканалів до переліку іноземних мовників, які ретранслюють в Україні

Про це йдеться на сайті відомства.

До списку ввійшли: 

  • Eurosport 1, Eurosport 2 - французькі канали, які щоденно показують прямі та відкладені ретрансляції спортивних програм;
  • 4ever cinema - американський мовник, що пропонує фільми виробництва до 1991 року;
  • BLACK - музичний телеканал зі США;
  • Travel and Adventure - латвійський розважально-пізнавальний канал;
  • OstWest -  німецький мовник, який подає новини світу, особливо ФРН і ЄС, документальні та розважальні фільми, серіали, ток-шоу, розважальні програми;
  • MEGOGO Football+ - латвійський інтерактивний канал, який транслює матчі Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА, Ліги Конференцій УЄФА, іспанської Ла Ліги, італійської серії А, французької Ліги 1 й інших футбольних турнірів.

"Станом на 06.10.2022 до Національної ради подано заяви щодо 115 іноземних програмних послуг. Оновлено інформацію та документи на основі яких приймалося рішення про внесення до Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються стосовно 69 іноземних програм. Також до Переліку внесено 5 нових іноземних програмних послуг", - зазначили у відомстві.

Нацрада продовжує розглядати документи від дистриб’юторів і проводить моніторинги іноземних програм. У відомстві зауважили, що кількість іноземних мовників була б більшою, якби не помилки в заявах, документах, контенті й інші перешкоди, зокрема неналежне оформлення пакетів документів, неможливість провести моніторинг телепрограм, невідповідність змісту  програми заяві та документам, неподання документів відповідно до вимог Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються.

Компанії, які бажають ретранслювати програми в Україні, мають до 15 листопада подати правильно оформлені документи й відеоматеріали до Нацради.

  • 29 вересня медіарегулятор доповнив Перелік програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються, 18-ма телеканалами. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Нацрада
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення
Читайте також:
Марія Захарова
5 жовтня, 2022 середа
МЗС Казахстану викликало посла РФ через висловлювання Захарової стосовно дипломата з України
Роман Костенко
5 жовтня, 2022 середа
Імовірно, що ядерна зброя може бути використана на територіях, які ми звільняємо, - полковник СБУ Костенко
Ракетний удар
6 жовтня, 2022 четвер
Росіяни завдали ракетних ударів по Хмельниччині: пошкоджено будинки
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.16
    Купівля 40.16
    Продаж 41.07
  • EUR
    Купівля 39.05
    Продаж 40.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
7 жовтня
08:29
російські війська окупанти
У Сватовому окупанти замінували інфраструктуру та вивозять медобладнання, а в Кадіївці знищують архіви й документи, - Гайдай
08:24
голова Донецкої ВА Павло Кириленко
Росіяни за добу вбили двох мирних мешканців Донеччини, ще 7 поранили
08:22
ЗСУ
Сили оборони відбили атаки противника в районах 9 населених пунктів
08:01
Ексклюзив
легендарний льотчик Матуляк
Герої України. "Хоронили тричі": легендарний льотчик Матуляк першим прийняв бій з окупантами, знищуючи колони з Криму 
07:58
Удар по Запоріжжю
Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 11
07:18
мобілізація
На окуповану Донеччину прибули 500 відмобілізованих злочинців для підсилення росармії, - Генштаб ЗСУ
07:15
Гаубиця Caesar
Франція розглядає можливість передачі Україні нових гармат Caesar
07:00
Інфографіка
"Динамо" - "Дніпро-1"
УПЛ: розклад матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу
06:46
Запоріжжя
Окупанти атакували Запоріжжя іранськими дронами: є постраждалий, руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури
06:44
втрати окупантів
В Україні знищили двох лейтенантів армії РФ, - Штефан
06:20
ІДІЛ
США ліквідували ще трьох ватажків ІДІЛ у Сирії
06:01
Інфографіка
"Дніпро-1", Олександр Сваток
Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Дніпра-1" після 3-го туру
05:51
Трофейний російський танк
ЗСУ вбили 105 рашистів, знищили 8 танків, 18 крупнокаліберних гаубиць і гармату "Піон" на південному фронті
05:40
Українська авіація обстріляла опорні пункти, райони зосередження сил та ППО окупантів на Херсонщині
05:39
іранський безпілотник Mohajer-6
В ISW сказали, чи застосування росіянами іранських безпілотників матиме суттєвий вплив на хід війни
05:24
ЗСУ
На південному фронті відбулось 3 бойових зіткнення Сил оборони та окупантів: Росія з втратами відступила
04:59
Путін
ОК "Південь" попереджає українців про загрозу масованих ракетних ударів через ювілей Путіна
03:45
Інфографіка
Динамо, Сергій Сидорчук, Ліга Європи
Ліга Європи: який вигляд має таблиця групи "Динамо" після 3-го туру
02:03
Херсон. Ілюстрація
ЗСУ знищили російську базу в Херсоні
01:23
Курська область. Ілюстрація
Росія звинуватила Україну в обстрілі Курської області
01:14
Сумщина обстріл 6 жовтня
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів та артилерії: пошкоджено будинки, загинула домашня птиця
01:07
"Дніпро-1", Ліга конференцій
"Дніпро-1" і "Вадуц" зіграли внічию у Лізі конференцій
00:50
російський безпілотник
Українські воїни знищили ще два ворожі безпілотники
00:40
#DefendingUkraine: українці у світі створять "кола оборони" навколо визначних пам'яток у День захисників і захисниць
00:34
путін путлер
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 6 жовтня
00:22
Саманта Пауер на вокзалі
"Ніколи раніше не бачила, щоб жахіття були настільки масштабними й жорстокими": Саманта Пауер про воєнні злочини РФ в Україні
00:14
"Динамо", Ліга Європи
"Динамо" пропустило гол на 89-й хвилині і програло "Ренну" в Лізі Європи
2022, четвер
6 жовтня
23:51
ЗАЕС
На ЗАЕС близько 500 окупантів. Це не що інше, як 500 ризиків катастрофи, - Зеленський
23:49
Екшн з передової: українські воїни показали, якою ціною відвойовують кожен клаптик землі
23:37
допомога Україні від Іспанії
Вісім легковиків, 2 швидкі та 5 тонн медичних товарів: Іспанія відправила в Україну нову партію допомоги
23:26
Саманта Пауер
Зеленський розповів, про що говорив із Самантою Пауер
23:12
ПВК Вагнера
Шукають усіх, хто готовий убивати за $10 тис. ПВК Вагнера вербує за кордоном добровольців для війни в Україні, - Middle East Eye
23:02
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни атакували сімома ракетами інфраструктуру Запоріжжя: кількість загиблих зросла до 7 людей
22:58
Володимир Зеленський
Настане день, коли ми скажемо про звільнення Криму, – Зеленський
22:53
Азербайджан
Азербайджан вдвічі збільшить постачання газу у Європу
22:35
росія ядерна зброя
"Україна не закликала до використання ядерної зброї": у Зеленського пояснили заяву про превентивні удари НАТО
22:31
Скіфський олень
У Гамбурзі вручили "Скіфського оленя": перелік переможців кінофестивалю "Молодість"
21:54
Антивоєнна пожежа у Москві
У центрі Москви чоловік підпалив два авто, викрикуючи антивоєнні лозунги, - росЗМІ
21:49
браслет "Символ незламності"
Солдаут. Менш ніж за 12 годин продали всі 10 тис. браслетів з останньої довоєнної партії сталі Азовсталі
21:48
Російські військові
Кремль через мобілізацію хоче знищити народи, які можуть протестувати проти путінського режиму, – Скібіцький
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV