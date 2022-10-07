Про це йдеться на сайті відомства.

До списку ввійшли:

Eurosport 1, Eurosport 2 - французькі канали, які щоденно показують прямі та відкладені ретрансляції спортивних програм;

4ever cinema - американський мовник, що пропонує фільми виробництва до 1991 року;

BLACK - музичний телеканал зі США;

Travel and Adventure - латвійський розважально-пізнавальний канал;

OstWest - німецький мовник, який подає новини світу, особливо ФРН і ЄС, документальні та розважальні фільми, серіали, ток-шоу, розважальні програми;

MEGOGO Football+ - латвійський інтерактивний канал, який транслює матчі Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА, Ліги Конференцій УЄФА, іспанської Ла Ліги, італійської серії А, французької Ліги 1 й інших футбольних турнірів.

"Станом на 06.10.2022 до Національної ради подано заяви щодо 115 іноземних програмних послуг. Оновлено інформацію та документи на основі яких приймалося рішення про внесення до Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються стосовно 69 іноземних програм. Також до Переліку внесено 5 нових іноземних програмних послуг", - зазначили у відомстві.

Нацрада продовжує розглядати документи від дистриб’юторів і проводить моніторинги іноземних програм. У відомстві зауважили, що кількість іноземних мовників була б більшою, якби не помилки в заявах, документах, контенті й інші перешкоди, зокрема неналежне оформлення пакетів документів, неможливість провести моніторинг телепрограм, невідповідність змісту програми заяві та документам, неподання документів відповідно до вимог Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються.

Компанії, які бажають ретранслювати програми в Україні, мають до 15 листопада подати правильно оформлені документи й відеоматеріали до Нацради.

29 вересня медіарегулятор доповнив Перелік програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються, 18-ма телеканалами.

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