На узбережжі Хорватії спалахнули лісові пожежі

Про це розповідає Jutarnji List.



Пожежники досі ведуть боротьбу з вогнем, який до минулої ночі поширився на площі у 550 га.

Вогонь наблизився до державної автодороги та будинків, але вони не перебували під загрозою. Влада не бачить необхідності евакуювати населення.

Рух на державній дорозі поблизу Трогіра був частково відновлений у вівторок вранці.



До боротьби з вогнем залучені 124 пожежних та 25 військових із 34 машинами, а також два літаки.



