На узбережжі Хорватії спалахнули лісові пожежі
Вночі вогонь у Хорватії охопив 550 га площі неподалік від міста Трогір на узбережжі Далмації
Про це розповідає Jutarnji List.
Пожежники досі ведуть боротьбу з вогнем, який до минулої ночі поширився на площі у 550 га.
Вогонь наблизився до державної автодороги та будинків, але вони не перебували під загрозою. Влада не бачить необхідності евакуювати населення.
Рух на державній дорозі поблизу Трогіра був частково відновлений у вівторок вранці.
До боротьби з вогнем залучені 124 пожежних та 25 військових із 34 машинами, а також два літаки.
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