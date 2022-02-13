На вечірньому засіданні Кабміну підтримають авіакомпанії у відносинах зі страховиками, - Офіс президента

Їхнє ухвалення очікується під час скликаного на 20.00 термінового засідання Кабінету Міністрів, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, розповідає Еспресо.TV.



"Щоб рейси в Україну та з України продовжували здійснюватися, впродовж дня Міністерство інфраструктури підготувало необхідні проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками", - наголосви посадовець.



"Хоча йдеться про господарські відносини між приватними компаніями, держава підтримає українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені - в Україну можна літати і ніяких проблем немає", - пояснив Тимошенко.

Нагадаємо, Україна не закриває свій повітряний простір, але у деяких авіакомпаній почалися ускладнення зі страховими компаніями, що вважають за високий ризик польотів в українському небі через різке зростання кількості російської військової техніки та солдат на кордоні.