На вечірньому засіданні Кабміну підтримають авіакомпанії у відносинах зі страховиками, - Офіс президента
Міністерство інфраструктури України підготувало необхідні проекти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками
Їхнє ухвалення очікується під час скликаного на 20.00 термінового засідання Кабінету Міністрів, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, розповідає Еспресо.TV.
"Щоб рейси в Україну та з України продовжували здійснюватися, впродовж дня Міністерство інфраструктури підготувало необхідні проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками", - наголосви посадовець.
"Хоча йдеться про господарські відносини між приватними компаніями, держава підтримає українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені - в Україну можна літати і ніяких проблем немає", - пояснив Тимошенко.
- Нагадаємо, Україна не закриває свій повітряний простір, але у деяких авіакомпаній почалися ускладнення зі страховими компаніями, що вважають за високий ризик польотів в українському небі через різке зростання кількості російської військової техніки та солдат на кордоні.
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