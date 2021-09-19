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На "виборах" до Держдуми РФ проголосували 150 тис. жителів ОРДЛО

19 вересня, 2021 неділя
22:24
війна з Росією Голосування у ОРДЛО

За офіційними даними російської влади, участь у голосуванні на "виборах" до Держдуми РФ взяли 150 тис. жителів ОРДЛО

Про це заявив голова комісії з міжнародного співробітництва Ради з прав людини РФ Кирило Вишинський, повідомляє ТАСС.  

За його словами, понад 150 тис. жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей з російськими паспортами проголосували дистанційно на "виборах". 

Він уточнив, що це приблизна цифра, оскільки якась частина людей, що живуть в ОРДЛО і отримали паспорти РФ, "раніше вже мала реєстрацію на території РФ і брала участь у виборах, маючи можливість голосувати не лише за федеральні партійні списки, а й за місцевих кандидатів".

"Там величезна кількість людей - понад 650 тис. вже є громадянами РФ, отримали паспорти", - сказав Вишинський.

Він додав, що з окупованих територій Донбасу було здійснено 1,4 тис. транспортних рейсів за три дні виборів.

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голосування
Держдума
вибори в Росії
ОРДЛО
Кирило Вишинський
Держдума РФ
окупація Донбасу
Держдума Росії
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