На "виборах" до Держдуми РФ проголосували 150 тис. жителів ОРДЛО

Про це заявив голова комісії з міжнародного співробітництва Ради з прав людини РФ Кирило Вишинський, повідомляє ТАСС.

За його словами, понад 150 тис. жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей з російськими паспортами проголосували дистанційно на "виборах".

Він уточнив, що це приблизна цифра, оскільки якась частина людей, що живуть в ОРДЛО і отримали паспорти РФ, "раніше вже мала реєстрацію на території РФ і брала участь у виборах, маючи можливість голосувати не лише за федеральні партійні списки, а й за місцевих кандидатів".

"Там величезна кількість людей - понад 650 тис. вже є громадянами РФ, отримали паспорти", - сказав Вишинський.

Він додав, що з окупованих територій Донбасу було здійснено 1,4 тис. транспортних рейсів за три дні виборів.