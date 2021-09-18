У Ростовській області жителям ОРДЛО роздають паспорти РФ безпосередньо перед голосуванням
Жителів окупованих районів Донецької та Луганської області звозять до Ростовської області та роздають їм російські паспорти безпосередньо перед голосуванням на "виборах" до Держдуми РФ
Про це повідомляють "Дождь" та "Кавказский узел".
Як розповів телеканалу "Дождь" один з "виборців", він отримав паспорт РФ у Матвєєво-Курганському сільському поселенні, коли туди приїхав.
За даними видання "Кавказский узел", 17 вересня російські паспорти отримали близько 400 жителів окупованих Росією районів Донбасу. Відразу після цього людей на автобусах повезли на виборчі дільниці в Ростовській області.
- 17-19 вересня 2021 року в РФ відбувається триденне голосування на "виборах" до Держдуми
- Нагадаємо, 17 вересня Google і Apple видалили додаток соратників опозиціонера Олексія Навального з "Розумним голосуванням" з Google Play і App Store.
- 18 вересня компанія Google зажадала від соратників ув'язненого російського політика Олексія Навального видалити з Google Docs документи зі списками кандидатів, рекомендованих "Розумним голосуванням".
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