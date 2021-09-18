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Головна війна з Росією У Ростовській області жителям ОРДЛО роздають паспорти РФ безпосередньо перед голосуванням

У Ростовській області жителям ОРДЛО роздають паспорти РФ безпосередньо перед голосуванням

18 вересня, 2021 субота
20:46
війна з Росією Вибори у Росії

Жителів окупованих районів Донецької та Луганської області звозять до Ростовської області та роздають їм російські паспорти безпосередньо перед голосуванням на "виборах" до Держдуми РФ

Про це повідомляють "Дождь" та "Кавказский узел".   

Як розповів телеканалу "Дождь" один з "виборців", він отримав паспорт РФ у Матвєєво-Курганському сільському поселенні, коли туди приїхав. 

За даними видання "Кавказский узел", 17 вересня російські паспорти отримали близько 400 жителів окупованих Росією районів Донбасу. Відразу після цього людей на автобусах повезли на виборчі дільниці в Ростовській області.

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