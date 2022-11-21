Про це повідомляє Tengrinews.

Представник ЦВК Нурлан Абдиров повідомив, що у позачергових виборах взяли участь понад 8 млн людей, це 64, 44% від загального числа виборців.

За попередніми даними, Токаєв набрав 6 456 392 голоси, що складає 81,31% від загальної їх кількості.

За попередніми підсумками кандидати набрали: Каракат Абден - 206 206 голосів, або 2,60 відсотка; Нурлан Ауесбаєв - 176 116 голосів, або 2,22 відсотка; Жигулі Дайрабаєв - 271 641 голос, або 3,42 відсотка; 907 голосів, або 2,53 відсотка; Касим-Жомарт Токаєв - 6 456 392 голоси, або 81,31 відсотка; Салтанат Турсинбекова - 168 731 голос, або 2,12 відсотка голосів.

Раніше три екзит-поли повідомляли про перемогу Токаєва з більш ніж 82%. При цьому на порушення виборного процесу скаржилися незалежні спостерігачі. Крім того, вибори президента в Казахстані проходили на тлі затримань активістів, які проводили акції протесту проти голосування, вважаючи його несправедливим.

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