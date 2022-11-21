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Вибори президента Казахстану: за даними екзитполу, виграє Токаєв

21 листопада, 2022 понедiлок
01:57
Світ Касим-Жомарт Токаєв

За даними трьох екзит-полів, чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв знову перемагає на позачергових президентських виборах з абсолютною більшістю голосів

Про це повідомляє казахська служба "Радіо Свободи".

За даними екзитполу, на президентських виборах у Казахстані лідирує чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв із понад 82% голосів. При цьому уточнюється, що за даними першого екзит-полу від міжнародного інституту регіональних досліджень "Відкрите суспільство" Токаєв набрав 82,45% голосів. Водночас за даними Інституту Суспільної політики керівної партії "Аманат", чинний президент набрав 85,42% голосів.

Третій екзит-пол, від інституту комплексних соціальних досліджень "СОЦІС-А", заявляє, що Токаєв має 82% і 4,2% - графа "проти всіх". За попередніми даними, загалом проголосували 69,43 відсотка загальної кількості громадян Казахстану, включених до списків.

При цьому на порушення виборного процесу скаржилися незалежні спостерігачі. Крім того, вибори президента в Казахстані проходили на тлі затримань активістів, які проводили акції протесту проти голосування, вважаючи його несправедливим.

Як повідомляє інформаційно-аналітичний портал Orda Kazakhstan, перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вже привітав Токаєва з "переконливою перемогою на виборах".

"Ця перемога свідчить про Ваш високий авторитет, як голови держави, і є безперечним доказом віри народу у Ваші масштабні реформи й нові ініціативи, а також визнання стійкості, рішучості та мудрості, яку Ви виявили, коли на кону була незалежність нашої держави", - заявив Назарбаєв.

  • 11 листопада Токаєв заявив, що Казахстан "підтримує територіальну цілісність усіх держав і вважає за необхідне суворо дотримуватися Статуту ООН". Аналізуючи заяви Токаєва, оглядачі зауважують, що Астана намагається підтримувати баланс між Заходом, Росією, Китаєм та іншими великими гравцями, які мають інтереси в центральноазіатському регіоні. 

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Казахстан
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