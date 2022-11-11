Токаєв заявив, що Казахстан "підтримує територіальну цілісність усіх держав"

Про це він сказав 11 листопада на саміті Організації тюркських держав у Самарканді, повідомляє казахська служба Радіо Свобода.

"Це необхідний принцип, який повністю відповідає інтересам нашої країни. Тому ми наголошуємо на цьому принципі як пріоритетному", – сказав він.

Токаєв також заявив, що Казахстан планує диверсифікувати транспортні маршрути й розвивати логістику. Щоб досягнути цього, країна планує інвестувати 20 мільярдів доларів до 2025 року.

"Наша країна поєднує Захід і Схід, Північ і Південь. Тому важливо нарощувати транспортно-транзитний комунікаційний потенціал і максимально використовувати його можливості в перехідний період", – сказав Токаєв

У саміті Організації тюркських держав узяли участь президенти Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, Азербайджану Ільхам Алієв, Киргизстану Садир Джапаров, а також Туреччини Реджеп Ердоган. Як представники країн-спостерігачів долучилися колишній президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Аналізуючи заяви Токаєва, оглядачі зауважують, що Астана намагається підтримувати баланс між Заходом, Росією, Китаєм та іншими великими гравцями, які мають інтереси в центральноазіатському регіоні.

Зазначимо, Астана не підтримала, але й не засудила вторгнення Росії в Україну. Раніше Токаєв і його підлеглі заявляли, що Казахстан поважає територіальну цілісність України та не підтримує сепаратистські структури на сході України. Офіційна Астана не визнала псевдореферендум про анексію українських областей. Проте Токаєв відмовився назвати "анексією" анексію Росією Криму 2014 року.

На 20 листопада в Казахстані призначено позачергові президентські вибори. Президента обиратимуть на семирічний термін згідно зі змінами, внесеними до Конституції у вересні.

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