На виїзді з Криму до РФ застрягли 750 автівок
Ввечері п'ятниці, 15 вересня, у тимчасово окупованому Криму фіксуються значні черги на виїзд у Росію
Про це повідомляє проукраїнський телеграм-канал "Кримський вітер".
Станом на 18:00 п'ятниці, 15 вересня, понад 750 автівок застрягли у черзі на огляд перед в'їздом на Кримський міст. Передбачається, що вони повинні простояти у черзі щонайменше 3 години.
А от на в'їзд у тимчасово окупований Крим черг фактично немає. З боку Росії перед пунктом огляду перебувають 55 транспортних засобів.
- У ніч проти 13 вересня відбувся масований ракетний удар по судноремонтному заводу в Севастополі. У результаті пошкоджено два судна. Росія звинувачує в ударі Україну. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ.
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