На виїзді з Криму до РФ застрягли 750 автівок

Про це повідомляє проукраїнський телеграм-канал "Кримський вітер".

Станом на 18:00 п'ятниці, 15 вересня, понад 750 автівок застрягли у черзі на огляд перед в'їздом на Кримський міст. Передбачається, що вони повинні простояти у черзі щонайменше 3 години.

А от на в'їзд у тимчасово окупований Крим черг фактично немає. З боку Росії перед пунктом огляду перебувають 55 транспортних засобів.