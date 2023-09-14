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Сили оборони завдали удару по двох кораблях ВМС РФ: судна отримали ушкодження

14 вересня, 2023 четвер
20:26
Війна з Росією Морські дрони SeaBaby

Сили оборони України завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" Чорноморського флоту РФ

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"14 вересня вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" окупаційного флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Крим. реалії", у Росії їх всього чотири: "Василь Биков", "Дмитро Рогачов", "Павло Державін" та "Сергій Котов".

Після повідомлення Страткому у телеграмі очільника Мінцифри Михайла Федорова було розміщене відео з камер морських дронів, які атакують військовий корабель. Правда автор не уточнив, чи відео має відношення до атаки 14 вересня.

Відзначимо, що міноборони РФ двічі 14 вересня повідомляв про "відбиття атаки" морськими дронами.

Спочатку близько 05:00 начебто було відбито атаку 5-ти морських дронів на патрульний корабель "Сергій Котов".

Згодом о 17:56 окупаційне міністерство повідомило про атаку ще одного безекіпажного катера, який начебто був ліквідований авіацією.

  • Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня відбувся масований ракетний удар по судноремонтному заводу в Севастополі. У результаті пошкоджено два судна. Росія звинувачує в ударі Україну. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ. Удар було завдано імовірно ракетами Storm Shadow.
Контрнаступ ЗСУ
Чорне море
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2023, четвер
14 вересня
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