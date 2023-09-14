Сили оборони завдали удару по двох кораблях ВМС РФ: судна отримали ушкодження

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"14 вересня вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" окупаційного флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Крим. реалії", у Росії їх всього чотири: "Василь Биков", "Дмитро Рогачов", "Павло Державін" та "Сергій Котов".

Після повідомлення Страткому у телеграмі очільника Мінцифри Михайла Федорова було розміщене відео з камер морських дронів, які атакують військовий корабель. Правда автор не уточнив, чи відео має відношення до атаки 14 вересня.

Відзначимо, що міноборони РФ двічі 14 вересня повідомляв про "відбиття атаки" морськими дронами.

Спочатку близько 05:00 начебто було відбито атаку 5-ти морських дронів на патрульний корабель "Сергій Котов".

Згодом о 17:56 окупаційне міністерство повідомило про атаку ще одного безекіпажного катера, який начебто був ліквідований авіацією.