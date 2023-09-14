Україна завдала удару по кораблях у Севастополі ракетами Storm Shadow, - Sky News

Про це повідомляє Sky News з посиланням на власне джерело.

"Це була Storm Shadow", — повідомило одне з джерел.

Видання також цитує командувача британського Королівського флоту адмірала сера Бена Кі.

"Це хороший приклад того, що можна зробити за допомогою інноваційного мислення та готовності піти на ризик", - зазначив він.

Міністерство оборони Великобританії поки не коментує імовірність застосування ракет.