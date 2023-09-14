Україна завдала удару по кораблях у Севастополі ракетами Storm Shadow, - Sky News
Україна застосувала для масштабного удару по флоту Росії в окупованому Криму британські крилаті ракети Storm Shadow
Про це повідомляє Sky News з посиланням на власне джерело.
"Це була Storm Shadow", — повідомило одне з джерел.
Видання також цитує командувача британського Королівського флоту адмірала сера Бена Кі.
"Це хороший приклад того, що можна зробити за допомогою інноваційного мислення та готовності піти на ризик", - зазначив він.
Міністерство оборони Великобританії поки не коментує імовірність застосування ракет.
- У ніч проти 13 вересня відбувся масований ракетний удар по судноремонтному заводу в Севастополі. У результаті пошкоджено два судна. Росія звинувачує в ударі Україну. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ.
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