На Вінниччині сотні людей провели у вічну путь воїна з Немирова та командира вертольоту з Вапнярки

У Немирові прощалися з Володимиром Шикирявим, жителем села Будки, інформує офіційний сайт Немирівської міської громади.

"Провести в останню путь бійця прийшли представники влади, рідні, друзі та мешканці громади", - зазначається у повідомленні.

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Цьогоріч воїну виповнилося 50 років.

"Володимир Олександрович Шикирявий, 3 березня 1972 року народження, загинув на східному фронті, захищаючи Батьківщину та всіх нас від російського ворога", - йдеться на сайті Немирова.

На прощання з Володимиром у Немирові вийшли сотні людей

Окрім того, 8 травня 2022 року у рідній для нього Вапнярці пройшло прощання із полеглим поблизу Маріуполя 28-річним командиром військового гелікоптеру, капітаном Збройних Сил України Богданом Ляшенком.

"Прикро, сумно та болісно, сьогодні підтвердився факт трагічної загибелі Ляшенка Богдана Романовича, 19 лютого 1994 року народження, уродженця Вапнярської громади.

Він тільки починав жити, любити, мріяти, але віддав життя за Батьківщину, за наше з вами мирне небо та мрії", - повідомляє з цього приводу на фейсбуці Тульчинська районна державна адміністрація.

Богдан Ляшенко

Слід зазначити, що капітан Ляшенко був сином очільника Київської обласної партійної організації "Правого сектору" Івана Довжанського.

"Не знаю чи правильно ділитися нашим горем, просто помоліться за душу нашого сина Богдана. Мріяв про небо і пішов від нас вчора (2 травня - ред.) в бою під Маріуполем на небо", - написав 3 травня Довжанський у себе на сторінці.

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