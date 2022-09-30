Нова робота зʼявилась на YouTube-каналі Артема Пивоварова.

Нова пісня про переживання самотності та відчуження вийшла у межах культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти", який популяризує та підтримує українську культуру, поетів і письменників через призму музики. У рамках проєкту вже вийшли пісні на твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Старицького, Павла Тичини та інших видатних українських поетів.

"Робота "Люлі-люлі" відображає внутрішній світ людини, яку охопили почуття самотності та відчуження. У цьому стані зараз перебуває ледь не кожен українець, незалежно від місцезнаходження та кількості людей навколо", - розповів Артем Пивоваров.

Кажучи про спільну роботу, Alyona Alyona пояснює, що музиканти взяли вірш Куліша за основу та трансформували його "з крапки в кому, бо ми віримо, що світло все ж переможе темряву".

"Часто розчарування в житті, невдачі та просто біль змушують наше серце закритися і більше нікому не довіряти. Але коли самотність заповнює все навколо і починає давити - ми шукаємо трохи спокою та натхнення для того, щоб перезавантажитися і знову бути відкритими для нового", - зазначила реп-виконавиця.

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