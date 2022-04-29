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Зруйновані Ірпінь, Буча, Маріуполь: у конгресі США відкрили фотовиставку українських міст, які постраждали від окупантів

29 квітня, 2022 п'ятниця
07:10
Культура

У когресі США 28 квітня відкрили виставку з десятків фотографій Маріуполя, Бучі, Ірпеня й інших міст України, зруйнованих росіянами

Про це пише Укрінформ.

Виставку відкрили спікерка палати представників США Ненсі Пелосі та посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова. За словами Ненсі Пелосі, ці фото - свідчення тяжкого періоду, який переживає Україна. Вона зазначила, що українці героїчно чинять опір росіянам і мужньо витримують жорстоку війну.



"Нам казали, що росіяни мають набагато більше вогневої потужності… Але за рівнем мотивації українці їх далеко випереджають, і ці фотографії є ​свідченням цього", - наголосила спікерка палати представників.



За її словами, конгрес США докладає зусиль для підтримки України, зокрема ухваливши законопроєкт про ленд-ліз.



Оксана Маркарова подякувала уряду й конгресу США за допомогу, наголосивши на її важливості для України. Вона додала, що хотіла б, аби ці фотографії показували країну інакше. Посол зауважила, що до війни Україна була державою зі щасливими людьми, гарними пейзажами, досягненнями й інноваціями. Проте росіяни знищили міста, зруйнували долі мирних мешканців і забрали в багатьох дітей життя та майбутнє. Маркарова назвала геноцидом дії окупантів в Україні, який доводять світлини з Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Гостомеля й багатьох інших населених пунктів. За її словами, важко перелічити, яких воєнних злочинів не вчинила Росія.

"Ви можете бачити, як кояться жахливі вбивства, викрадення й ув’язнення людей, тортури, зґвалтування", - наголосила посол.

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