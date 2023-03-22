На війні з РФ загинув український боксер Максим Галанічев, який вигравав срібло юнацької Олімпіади
10 березня на Луганщині загинув срібний призер Олімпійських ігор - 2018 з боксу Максим Галанічев
Про це повідомляє Федерація боксу України.
В травні 2022 року Галанічев відмовився від участі в чемпіонаті Європи та пішов добровольцем в десантно-штурмові війська. Після двох поранень повернувся на фронт. 10 березня 2023 року Максим Галанічев загинув у Луганській області.
У 2017 році Галанічев вигравав золото юнацького чемпіонату Європи, був віцечемпіоном юнацьких Олімпійських ігор 2018 року та молодіжної першості Європи - 2021. Максиму Галанічеву було 22 роки.
- 24 січня 2023 року під Бахмутом загинув фігурист Дмитро Шарпар, який виступав за Україну на юнацьких Олімпійських іграх - 2016.
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