Про це повідомляє Федерація боксу України.

В травні 2022 року Галанічев відмовився від участі в чемпіонаті Європи та пішов добровольцем в десантно-штурмові війська. Після двох поранень повернувся на фронт. 10 березня 2023 року Максим Галанічев загинув у Луганській області.

У 2017 році Галанічев вигравав золото юнацького чемпіонату Європи, був віцечемпіоном юнацьких Олімпійських ігор 2018 року та молодіжної першості Європи - 2021. Максиму Галанічеву було 22 роки.