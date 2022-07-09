На війні загинув колишній футболіст "Динамо", "Металіста" та "Ворскли" Баланчук
Під Бахмутом на війні загинув колишній український футболіст Сергій Баланчук
Про це повідомляє "Динамоманія".
Сергій Баланчук захищав Україну у складі Сил оборони. Колишній футболіст загинув внаслідок артилерійського обстрілу під Бахмутом. Йому було 47 років.
За свою футбольну кар'єру Баланчук грав за київське "Динамо", полтавську "Ворсклу", харківський "Металіст" та ізраїльський "Маккабі Хайфі". Провів дві гри за молодіжну збірну України (U-21). Вигравав Кубок Ізраїля.
Після завершення кар'єри футболіста Сергій Баланчук здобув юридичну освіту і відтоді працював за фахом.
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