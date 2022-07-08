На фронті під Донецьком загинув борець греко-римського стилю
У боях під Донецьком загинув український борець греко-римського стилю Ігор Пастух
Про це повідомляє народний депутат та олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк.
Ігор Пастух був майстром спорту.
"У боях під Донецьком загинув наш товариш, борець з Миколаєва, майстер спорту Ігор Пастух. Особисто знайомий був з Ігорем. Ми однолітки, та багато спільних змагань провели разом у свій час. Розпач, сум, та розуміння, що ця бункерна тварюка забирає найкращих. Спочивай з миром, Герою", – написав Беленюк.
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