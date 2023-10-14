На війні загинув командир підрозділу 72 ОМБр "Чорні Запорожці" Сергій Іконніков
На вугледарському напрямку загинув командир підрозділу 72 ОМБр "Чорні Запорожці" Сергій Іконніков
Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".
Сергій Іконніков загинув у бою в день свого 25-річчя - 13 жовтня.
"На вугледарському напрямку під час ворожого штурму загинув наймолодший командир підрозділу 72 ОМБр "Чорні Запорожці", активіст "Європейської Солідарності", помічник депутата Київради Сергій Іконніков", - йдеться у повідомленні.
Повідомляють, що Сергій Іконніков воював з початку повномасштабного вторгнення. Спершу у 206 окремому батальйоні територіальної оборони на Київщині. Пізніше пройшов навчання і відправився на Схід.
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