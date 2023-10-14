На війні загинув командир підрозділу 72 ОМБр "Чорні Запорожці" Сергій Іконніков

Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

Сергій Іконніков загинув у бою в день свого 25-річчя - 13 жовтня.

"На вугледарському напрямку під час ворожого штурму загинув наймолодший командир підрозділу 72 ОМБр "Чорні Запорожці", активіст "Європейської Солідарності", помічник депутата Київради Сергій Іконніков", - йдеться у повідомленні.

Повідомляють, що Сергій Іконніков воював з початку повномасштабного вторгнення. Спершу у 206 окремому батальйоні територіальної оборони на Київщині. Пізніше пройшов навчання і відправився на Схід.