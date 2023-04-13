На військовій базі в Індії сталася стрілянина, загинули 4 людей
У середу вранці в казармі на військовій базі в північному прикордонному штаті Пенджаб, Індія, сталася стрілянина: четверо солдатів загинули від поранень
Про це пише Reuters.
"Інцидент стався в казармах бази і не був терористичною атакою", - повідомив агентству старший офіцер поліції Пенджабу С.П.С. Пармар.
Четверо солдатів померли від вогнепальних поранень, отриманих під час стрілянини, яка сталася о 04:35 12 квітня.
Пресслужба індійської армії заявила, що фахівці знайшли штурмову гвинтівку, з якої, ймовірно, було вбито солдатів на військовій базі в північному прикордонному штаті Пенджаб, але поки що нікого не заарештовано у зв'язку з цим нападом.
Зокрема в заяві стверджується, що за два дні до інциденту повідомлялося про зникнення гвинтівки з 28 патронами.
Аджай Ганді, старший офіцер районної поліції, який очолює розслідування, повідомив, що в поліцейській скарзі, заснованій на заяві військовослужбовців, йшлося про причетність до нападу "двох невідомих осіб".
- 30 березня храмі центрального штату Індії Мадх'я-Прадеш провалилася підлога. Щонайменше 35 людей загинули, ще кілька отримали поранення.
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