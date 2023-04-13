На військовій базі в Індії сталася стрілянина, загинули 4 людей

Про це пише Reuters.

"Інцидент стався в казармах бази і не був терористичною атакою", - повідомив агентству старший офіцер поліції Пенджабу С.П.С. Пармар.

Четверо солдатів померли від вогнепальних поранень, отриманих під час стрілянини, яка сталася о 04:35 12 квітня.

Пресслужба індійської армії заявила, що фахівці знайшли штурмову гвинтівку, з якої, ймовірно, було вбито солдатів на військовій базі в північному прикордонному штаті Пенджаб, але поки що нікого не заарештовано у зв'язку з цим нападом.

Зокрема в заяві стверджується, що за два дні до інциденту повідомлялося про зникнення гвинтівки з 28 патронами.

Аджай Ганді, старший офіцер районної поліції, який очолює розслідування, повідомив, що в поліцейській скарзі, заснованій на заяві військовослужбовців, йшлося про причетність до нападу "двох невідомих осіб".