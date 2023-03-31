У храмі в Індії унаслідок провалу підлоги щонайменше 13 людей загинуло

Про це інформує Сіньхуа з посиланням на міністра внутрішніх справ штату Нароттама Мішру.

"Трагедія трапилася у місті Індоре в штаті Мадх'я-Прадеш, коли підлога, на якій стояли близько 30 людей, раптово провалилася", - пише відомство.

Повідомляється, що з місця врятували 19 людей та ушпиталили їх в місцеву лікарню.

Щонайменше 13 людей загинули та ще кілька отримали поранення. Серед загиблих було десять жінок. Кілька осіб, у тому числі дитина, досі вважаються зниклими безвісти.

"Надзвичайно боляче від трагедії в Індорі. Поговорив з головним міністром Шивраджем Сінгхом Чуханом і розповів про ситуацію. Уряд штату швидкими темпами очолює рятувальні роботи. Мої молитви з усіма постраждалими та їхніми сім'ями", - написав прем'єр-міністр Нарендра Моді.

Розпочате розслідування.