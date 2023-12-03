На в'їзді до Горішніх Плавнів встановили правильну назву міста
У місті Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області комунальники встановили літери з відновленою назвою міста. Їх розміщено бетонній стеллі, що на в'їзді до населеного пункту з боку Дмитрівки
Репортаж про подію у неділю, 3 грудня 2023 року, показав місцевий телеканал ГОК.
Радянську назву "Комсомольськ" зі стели було знято 26 жовтня, зазначає кременчуцька газета "Телеграф".
Як наголошує проєкт "Деколонізація.Україна", аби замінити літери на в'їзді до міста "знадобилося майже 8 років".
"Проте, історія перейменування Комсомольська на Горішні Плавні це гарний наочний приклад для керівників багатьох міст, що уникнути деколонізації не вдасться. Червоноград, Красноград, Павлоград, Олександрія, Южне - цих назв точно не буде", - йдеться у повідомленні від "Деколонізації".
Довідка
Місто Горішні Плавні знаходиться на місці однойменного хутора.
1960 року там селяться працівники гірничо-збагачувального комбінату. Місто (такий статус було надано з 1972-го) отримує радянську пропагандистську назву Комсомольск, як возвеличення Комуністичного союзу молоді.
По усьому СРСР нараховувалося десятки топонімів зі словом Комсомол.
2016 року, з перемогою Революції Гідності та впровадженням офіційної політики декомунізації, місту було повернуто історичну назву - Горішні Плавні.
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