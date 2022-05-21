Про це інформує в телеграмі Державна прикордонна служба України.

"На Київщині прикордонники затримали можливого учасника ДРГ. Під час перевірки, у мобільному телефоні чоловіка виявили матеріали антиукраїнського характеру, листування та підписку на канали російської пропаганди. А також мобільні номери громадян РФ та маршрути руху до РФ та Білорусі. Тепер свою "позицію" чоловік пояснюватиме співробітникам СБУ", – йдеться в повідомленні.

Також прикордонники виявили фальшиві документи у трьох іноземців – громадяни Узбекистану, Туркменістану та Росії прямували з Білорусі до Києва з підробленими водійськими посвідченнями. Їх

передали правоохоронцям.

Служба безпеки України 11 травня скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця так званої ДНР, який шпигував на користь окупанта та публічно заявляв про підтримку збройної агресії РФ.

Раніше у Львівській області Служба безпеки України затримала українця, який виконував накази ворожих спецслужб, а також запобігла передачі важливої розвідувальної інформації.

СБУ оголосила підозру пропагандисту РФ, який закликав до геноциду українського народу.

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