На в'їзді до Київщини з Білорусі затримали ймовірного диверсанта
На кордоні затримали ймовірного учасника ДРГ у якого в телефоні виявили антиукраїнські листування та підписку на канали РФ, окрім цього чоловік мав російські номери у телефонній книзі та маршрути до Білорусі та країни-окупанта
Про це інформує в телеграмі Державна прикордонна служба України.
"На Київщині прикордонники затримали можливого учасника ДРГ. Під час перевірки, у мобільному телефоні чоловіка виявили матеріали антиукраїнського характеру, листування та підписку на канали російської пропаганди. А також мобільні номери громадян РФ та маршрути руху до РФ та Білорусі. Тепер свою "позицію" чоловік пояснюватиме співробітникам СБУ", – йдеться в повідомленні.
Також прикордонники виявили фальшиві документи у трьох іноземців – громадяни Узбекистану, Туркменістану та Росії прямували з Білорусі до Києва з підробленими водійськими посвідченнями. Їх
передали правоохоронцям.
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