Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Енергоатому.



"Керівник Енергоатома Петро Котін разом із фахівцями Компанії відвідав одну з ділянок Рудого лісу в зоні відчуження, де російські військові копали траншеї та намагалися будувати фортифікаційні споруди На цьому місці було зафіксовано аномально високі показники радіаційного стану", - йдеться у повідомленні.



Показник зовнішнього опромінення (гама-фон) в місцях заміру у 10-15 разів перевищує норму. Один із показників, який формує внутрішнє опромінення, яке отримали окупанти від поверхні ґрунту (Бета забруднення), у місцях в 160 разів більше норми.



"Іншим чинником внутрішнього опромінення є Альфа забруднення, яке формується внаслідок розкиданих на цій ділянці Рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки тощо. Ці фрагменти зараз розташовані на глибині 40-80 см, окупанти ж копали і глибше", - розповіли в Енергоатомі.



При потраплянні всередину організму такий вид опромінення чинить вплив у десятки й сотні разів потужніший, ніж від гама- та бета-випромінювання. На всіх окупантів, які майже 30 днів базувалися й копали в Рудому лісі, очікує променева хвороба різних ступенів тяжкості.





З 24 лютого 2022 року російські окупанти захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Пройшовши забороненими для пересування маршрутами, вони спричинили у зоні відчуження погіршення радіаційної обстановки.