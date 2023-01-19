На всій лінії узбережжя Чорного моря забезпечено протидесантну оборону, - командувач військ ОК "Південь"
Генерал-майор Андрій Ковальчук запевнив, що вздовж усієї лінії оборони узбережжя Чорного моря організовано протидесантну оборону, на Одещині й Миколаївщині зокрема
Заяву командувача військ Оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука передає Military Media Center.
"Чорноморське узбережжя сьогодні – це теж лінія оборони. І ми її пильнуємо.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії, на всій лінії узбережжя Чорного моря, зокрема на Одещині і Миколаївщині, забезпечено протидесантну оборону.
Наше завдання - не залишити шансу противнику на реалізацію злочинних планів.
- Нагадаємо, раніше голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що в регіоні заміновано весь периметр прикордоння з Білоруссю.
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