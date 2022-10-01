Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"По-перше, якщо Путін використає тактичну ядерну зброю, то він повністю переформатовує війну. Це має зрозуміти він і всі інші. Це вже не буде звичайна війна між Росією та Україною, це буде війна між Росією та Заходом. Адже Путін в такому випадку наплює на усі міжнародні норми. Він наплює навіть на російські угоди щодо застосування ядерної зброї", - пояснив Грант.

Британський полковник вважає, що на ядерний удар по Україні США та союзники не будуть завдавати ядерні удари по території РФ.

"Я вважаю, що реакція буде не ядерною, а з використанням тактичної авіації та традиційної зброї, тому що США мають величезний потенціал. Коли йдеться про традиційну зброю, застосування якої ми вже бачили у війні в Перській затоці. Йдеться про потужну здатність знаходити та вражати цілі. Тож зараз тяжіють до саме такого сценарію реагування, а не до ядерного", - додав він.

17 вересня Байден пригрозив Путіну наслідками у випадку застосування ядерної або хімічної зброї в Україні.

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