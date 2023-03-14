Про це інформує Наталка Діденко.

"Погода в цей час примхлива, строката, своїми різкими стрибками температури повітря, атмосферного тиску, сильного вітру крутить нам голови, настрій, змушує силоміць звернути увагу на своє здоров'я, часто змінює плани. Проте все одно нема нічого бажанішого, ніж весна", - розповідає синоптик.

15 березня стрибки найбільше відчують мешканці західних областей.

Сьогодні найтепліший регіон - західний, Львівщина. А завтра та ж Львівщина вже буде піком холоду.

Завтра в західних областях України очікується похолодання до денних +4+8 градусів після сьогоднішніх +12+18 градусів. Прийде атмосферний фронт, піде дощ і навіть часом із мокрим снігом.

На решті території України в середу ще втримається тепла погода, без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме +9+13 градусів.

Сильний штормовий сьогоднішній вітер завтра дещо послабне, проте все одно буде рвучким періодично.

У Києві 15 березня - сухо, вітряно, тепло, до +12 градусів.

Надалі похолодання із заходу посунеться східніше, проте з кінця тижня та початку наступного знову потепліє.

У суботу-неділю - суха, в більшості областей сонячна погода.