Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької облради Сергій Лишенко.

Він зазначив, що у прифронтовій зоні на Запоріжжі зараз відбувається активне пересування військ противника, проте інформації про контрнаступ ЗСУ наразі немає.

"В прифронтовій зоні наразі відбувається активне пересування військ противника, триває контрбатарейна боротьба між підрозділами. Ворог готується до оборони, до кінця не розуміючи напрями контрнаступу і намагається зберегти свої позиції. Проте інформації щодо початку активних бойових дій з боку ЗСУ на Запорізькому напрямку поки не надходило", - каже Лишенко.

Своєю чергою ЗАЕС росіяни перетворили на опорний пункт, який готують до оборони.

"ЗАЕС перетворено на опорний пункт та фортецю, яку вони мають намір утримувати, розуміючи неможливість її повноцінного штурму. Вона вже облаштована для ведення стрілкових боїв оборонного характеру. Заміновано 4 енергоблок, ворог розміщує там боєкомплекти, аби у випадку потреби здійснювати його оборону. Сам Енергодар готується до вуличних боїв, там зводяться укріплення", - додав депутат.