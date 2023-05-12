На Запоріжжі окупанти готуються до оборони, а Енергодар — до вуличних боїв, — депутат облради Лишенко
Ворог на Запорізькому напрямку проводить підготовку для оборони, облаштовує ЗАЕС у якості опорного пункту, а Енергодар готується до вуличних боїв
Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької облради Сергій Лишенко.
Він зазначив, що у прифронтовій зоні на Запоріжжі зараз відбувається активне пересування військ противника, проте інформації про контрнаступ ЗСУ наразі немає.
"В прифронтовій зоні наразі відбувається активне пересування військ противника, триває контрбатарейна боротьба між підрозділами. Ворог готується до оборони, до кінця не розуміючи напрями контрнаступу і намагається зберегти свої позиції. Проте інформації щодо початку активних бойових дій з боку ЗСУ на Запорізькому напрямку поки не надходило", - каже Лишенко.
Своєю чергою ЗАЕС росіяни перетворили на опорний пункт, який готують до оборони.
"ЗАЕС перетворено на опорний пункт та фортецю, яку вони мають намір утримувати, розуміючи неможливість її повноцінного штурму. Вона вже облаштована для ведення стрілкових боїв оборонного характеру. Заміновано 4 енергоблок, ворог розміщує там боєкомплекти, аби у випадку потреби здійснювати його оборону. Сам Енергодар готується до вуличних боїв, там зводяться укріплення", - додав депутат.
- Так звані адміністрації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області залишилися без фінансування - у Росії не вірять у здатність втримати регіон під час наступу ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.32
Купівля 37.32Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.68Продаж 41.63
- Актуальне
- Важливе