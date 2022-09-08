На Запоріжжі окупанти відправляють до школярів поліцейських-колаборантів, перетворюючи школи на центри пропаганди, - депутатка райради Сисоєва
Аліса Сисоєва, журналістка та депутатка Запорізької районної ради, зазначила, що перебіжчики-поліцейські проводять бесіди з дітьми у школах, але чомусь свої обличчя ці колаборанти не показують, тобто робота наших партизан дає свої плоди
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Колаборанти на окупованих територіях продовжують активну пропаганду. У Мелітополі та на інших окупованих територіях з'явилася нова тенденція, поліцейські-колаборанти почали ходити по школах і щось проросійське розповідати школярам. Окупантські пабліки вчора, 7 вересня, виклали з Бердянську фото, на яких декілька перебіжчиків-поліцейських проводять бесіди з дітьми у школах, але чомусь свої обличчя ці колаборанти показати не захотіли та заблюрили (замазали, замилили частину фото, використовуючи графічний інструмент блюр (blur) – ред.). Тобто робота наших партизан дає свої плоди і зрадники бояться публічності. Але того, чого ми боялися, що школи перетворяться на центри пропаганди, то це все зараз відбувається", - прокоментувала депутатка Запорізької районної ради.
Аліса Сисоєва додала, що не здивується, якщо до школярів на останній дзвоник будуть приходити колаборанти з місцевого військкомату.
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