Добровільно стали "високопосадовцями" на тимчасово окупованих територіях: викрито 6 колаборантів

Про це інформує СБУ.

За інформацією СБУ, шестеро людей погодилися на добровільну співпрацю з окупантами. Зараз вони обіймають "посади" в органах місцевої влади та силових структурах на тимчасово окупованих територіях.

Підозру отримав колаборант із Харківщини, який добровільно "очолив" так звану "військово-цивільну адміністрацію Вовчанського району". На цій "посаді" він популяризує політичну партію "Єдіная Росія" та виправдовує збройну агресію РФ.

Також повідомили про підозри п'ятьом зрадникам із Запорізької області.

Так, підозру оголосили соратниці Володимира Рогова, лідера місцевого Антимайдану та керівника так званого руху "русская весна", яка нещодавно повернулася до Мелітополя. Вона з 2014 року активно виступає за створення так званої "ЗНР" - "Запорізької народної республіки". За це у 2016 році вона отримувала підозру від СБУ, через що до 2022 року переховувалася на території РФ. Наразі вона є "головою Кирилівської ОТГ".

Також підозру оголошено Станіславу Селіванову - засновнику "партії політики Путіна" на території України. Він активно співпрацював із ворогом із 2014 року: особисто брав участь в анексії Криму та обіймав посаду "члена ради ЛНР". Пізніше став "заступником мера Бердянська з питань соціальної сфери".

Ще один колаборант - колишній поліцейський, якого звільнили в 2015 році після неявки на переатестацію. Нині він очолює "Днепрорудненский райотдел милиции" та допомагає окупантам затримувати та тероризувати проукраїнськи налаштованих мешканців.

Іншим поплічником, якому оголосили підозру, став так званий голова "Великобелозерского райотдела милиции". Раніше він був засуджений до 6 років тюрми за підробку документів і викрадення авто.

Шостим колаборантом виявився колишній працівник районних електромереж смт Андріївка, якого звільнили за крадіжки. Нині він є "головою Андріївської ОТГ Бердянського району".

Наразі всім шести зрадникам оголошено підозру за ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше СБУ ліквідувало ботоферми, які налічували майже 7 тис. акаунтів.