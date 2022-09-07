English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Добровільно стали "високопосадовцями" на тимчасово окупованих територіях: викрито 6 колаборантів

Добровільно стали "високопосадовцями" на тимчасово окупованих територіях: викрито 6 колаборантів

7 вересня, 2022 середа
17:52
війна з Росією на фото: підозрювані

Шести зрадникам із Харківщини та Запоріжжя оголосили підозри в колабораційній діяльності

Про це інформує СБУ.

За інформацією СБУ, шестеро людей погодилися на добровільну співпрацю з окупантами. Зараз вони обіймають "посади" в органах місцевої влади та силових структурах на тимчасово окупованих територіях.

Підозру отримав колаборант із Харківщини, який добровільно "очолив" так звану "військово-цивільну адміністрацію Вовчанського району". На цій "посаді" він популяризує політичну партію "Єдіная Росія" та виправдовує збройну агресію РФ.

Також повідомили про підозри п'ятьом зрадникам із Запорізької області.

Так, підозру оголосили соратниці Володимира Рогова, лідера місцевого Антимайдану та керівника так званого руху "русская весна", яка нещодавно повернулася до Мелітополя. Вона з 2014 року активно виступає за створення так званої "ЗНР" - "Запорізької народної республіки". За це у 2016 році вона отримувала підозру від СБУ, через що до 2022 року переховувалася на території РФ. Наразі вона є "головою Кирилівської ОТГ".

Також підозру оголошено Станіславу Селіванову - засновнику "партії політики Путіна" на території України. Він активно співпрацював із ворогом із 2014 року: особисто брав участь в анексії Криму та обіймав посаду "члена ради ЛНР". Пізніше став "заступником мера Бердянська з питань соціальної сфери".

Ще один колаборант - колишній поліцейський, якого звільнили в 2015 році після неявки на переатестацію. Нині він очолює "Днепрорудненский райотдел милиции" та допомагає окупантам затримувати та тероризувати проукраїнськи налаштованих мешканців.

Іншим поплічником, якому оголосили підозру, став так званий голова "Великобелозерского райотдела милиции". Раніше він був засуджений до 6 років тюрми за підробку документів і викрадення авто.

Шостим колаборантом виявився колишній працівник районних електромереж смт Андріївка, якого звільнили за крадіжки. Нині він є "головою Андріївської ОТГ Бердянського району".

Наразі всім шести зрадникам оголошено підозру за ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

  • Раніше СБУ ліквідувало ботоферми, які налічували майже 7 тис. акаунтів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
СБУ
окуповані території
Запорізька область
колаборанти
Харківщина
Читайте також:
переговори України з Росією
6 вересня, 2022 вiвторок
У кремлі назвали умови зустрічі Путіна та Зеленського
5 вересня, 2022 понедiлок
Стало відомо, кому першому зі світових лідерів зателефонував Зеленський вранці після вторгнення РФ
Путін утилізатор
6 вересня, 2022 вiвторок
"РФ має захищати та розвивати ідеали "русского міра": Путін затвердив нову зовнішньополітичну доктрину
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.59
  • EUR
    Купівля 39.24
    Продаж 40.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
7 вересня
18:28
окупанти рф
У РФ озвучили нову дату проведення псевдореферендуму на окупованих територіях України, - Андрющенко
18:25
Марко Розе
"Лейпциг" знайшов, ким замінити тренера-вигнанця після ганебної поразки "Шахтарю"
18:25
Ексклюзив
Кіра Рудик
Будь-яке відновлення оборонної промисловості має йти поруч з можливостями захистити її, - нардепка Рудик
18:23
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:11
Олаф Шольц
Шольц у розмові з Зеленським підтвердив схвалення 5 млрд євро макрофіну
18:11
На Запорізькому напрямку ЗСУ знищили російський танк і дві ворожі БМП
На Запорізькому напрямку ЗСУ знищили російський танк і дві ворожі БМП
17:54
Росія обстріляла село на Запоріжжі
Росія "градом" обстріляла двір у селі на Запоріжжі. Трьох людей убито
17:50
втрати окупантів
На Херсонщині ЗСУ знищили російську баржу з 30 окупантами та двома їхніми БМП
17:46
Китай
У Китаї в останній момент скасували захід посольства України із залучення інвесторів, - Bloomberg
17:44
Угорщина
"Зведе нанівець вето Будапешта": Брюссель припускає виключення Угорщини з закону про глобальну податкову ставку, - Politico
17:36
Олексій Ковальов
В АРМА передали корпоративні права товариств, пов'язаних з екснардепом Ковальовим
17:30
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ можуть оточити росіян в Ізюмі та на Правобережжі Херсонщини, - військовий експерт Коваленко
17:19
Валерій Залужний
Залужний пояснив, що може переламати перебіг війни в Україні
17:15
Наслідки російських обстрілів
Українська поліція за добу зафіксувала 11 воєнних злочинів Росії та викрила 23 колаборантів
17:14
Оновлено
Бориспіль пожежа
Пожежу поблизу вокзалу в Борисполі ліквідовано
17:07
Президенти Туреччини Ердоган та Сербії Вучич
Ердоган поїхав у турне на Балкани. Відвідає Боснію та Герцеговину, Сербію і Хорватію
17:06
на фото: плакат
Окупанти не мають можливості навіть зімітувати "референдум" на Херсонщині, - розвідка
16:51
Пентагон
США готують план підтримки української армії в довгостроковій перспективі - CNN
16:47
Прикордонники показали, як на Чернігівщині збили ворожий дрон із записами позицій РФ
16:41
"Російська держава займається ядерним тероризмом": Верещук закликала евакуюватися мешканців тимчасово окупованих територій поблизу ЗАЕС
16:40
Київ оборона війна
Залужний припустив, що Росія може знову атакувати Київ
16:30
Українські десантники показали, як збили два російські штурмовики Су-25
16:29
Нагородження, нагорода
Зеленський нагородив розвідників у день їхнього професійного свята
16:20
Ексклюзив
санкції проти росії
Росія програла енергетичну війну з Заходом, - ексміністр палива та енергетики України Плачков
16:19
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
Залужний підтвердив ракетні удари ЗСУ по авіабазах у Криму
16:16
Фільтраційні табори
Бердянська колонія та школа на Херсонщині стали черговими пунктами "фільтрації" окупантів, - омбудсмен Лубінець
16:01
Ліз Трасс
"З радістю приймаю запрошення": Ліз Трасс готова незабаром відвідати Україну
15:56
"За свободу думки": український народ і Зеленського номінували на премію Сахарова
15:40
Букерівська премія 2022
Букерівська премія оголосила короткий список творів, що претендують на нагороду у 2022 році
15:40
обстріл Енергодара
"Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими": мер Енергодара про нові обстріли міста
15:34
ЗСУ показали, як із "бука" збили російський ударний гелікоптер на Херсонщині
15:32
Ексклюзив
ЗСУ знищили втрати ворога
Окупанти гинуть у промислових масштабах на українській землі, - офіцер ЗСУ Прозапас
15:27
польща танк
У Польщі не виключають війну з Росією найближчими роками
15:24
Ексклюзив
школа обстріл
Росіяни в Кураховому зруйнували школу та вдарили по промисловому об'єкту, - речниця Донецької ОВА Ігнатченко
15:17
Ексклюзив
Путін, морські десантники
Мобілізація не допоможе Росії. У Путіна немає чим підсилити армію, - генерал-майор СБУ Ягун
15:17
Оновлено
Ракетний обстріл Слов'янська
Окупанти обстріляли Слов'янськ: вдарили по школах і житлових будинках, під завалами знайшли тіло чоловіка
15:15
НАБУ
Рада ухвалила нову редакцію закону про НАБУ. Реакція депутатів та антикорупціонерів
15:13
Оновлено
жінки військові
Добровільний військовий облік жінок відтермінували. Подробиці
15:04
школа
Іноземні довідки про навчання школярів за кордоном будуть дійсними в Україні - МОН
15:04
Україна завдала по окупантах понад 2,4 тис. групових авіаударів за час повномасштабного вторгнення РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV