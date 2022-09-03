Дві ботоферми на Київщині та в Одесі: СБУ ліквідувала "армію ботів" у майже 7 тисяч акаунтів

Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Відомо, що ці дві ботоферми використовували для: дискредитації Сил оборони України та керівництва держави, виправдання збройної агресії РФ, розхитування суспільно-політичної ситуації в країні.

За даними слідства, на Київщині, ботоферму на 5 тис. акаунтів створив 24-річний уродженець Запорізької області.

"Його "клієнтами" були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни РФ, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали", - йдеться у повідомленні.

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В Одеській області організаторами ботоферми виявилися четверо місцевих мешканців.

"Основний напрямок їх діяльності – створення та просування акаунтів у соцмережах і месенджерах. Ділки використовували їх для поширення панічних настроїв у регіоні, зокрема, розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів", - повідомляє СБУ.

31 серпня Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Злочинна діяльність полягала у системному отриманні незаконної винагороди від підприємців за погодження дозвільної документації.

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