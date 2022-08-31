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Отримували хабарі за фіктивне погодження дозвільних докуметів: СБУ заявила про викриття масштабної корупційної схеми в ДСНС

31 серпня, 2022 середа
12:24
Суспільство

Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Злочинна діяльність полягала у системному отриманні незаконної винагороди від підприємців за погодження дозвільної документації

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За інформацією СБУ, учасниками злочинної схеми були посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких – управління у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб.

У СБУ зазначають, що "схема" стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно небезпечних об’єктах, зокрема у великих торгових центрах, на АЗС та інших об’єктах. За даними спецслужби, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів і компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності. Щомісячні "прибутки" зловмисників від організованої ними злочинної "схеми" становили понад 10 млн грн. 

За отримані хабарі посадовці ДСНС фактично не перевіряли пожежної безпеки в громадських місцях, а надавали необхідні дозвільні документи. Водночас частина з цих об'єктів виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій, зокрема під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Тож така бездіяльність рятувальників ставила під загрозу життя та здоров’я громадян України.

"У підсумку понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд. За результатами цих дій здобуто додаткові докази про діяльність злочинної групи. Зокрема, відомості про інших учасників та розподіл отриманої незаконної винагороди між ними", – зазначено в повідомленні СБУ. 

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили про підозру першим шістьом учасникам злочинної групи за двома статтями Кримінального кодексу України – ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); ч.3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). 

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