У Мелітополі росіяни розміщують війська у закладах освіти, щоб використовувати дітей, як живий щит, - боєць Легіону Свободи Денисов
Росіяни розуміють, що вони втрачають живий щит, яким вони прикриваються від контрнаступу Збройних сил України
Про це в ефірі Еспресо сказав боєць Легіону Свободи Нацгвардії Костянтин Денисов.
За його словами, росіяни не забороняють виїзд на підконтрольну територію на Запоріжжі, але іншими методами перешкоджають цьому.
"Наприклад, у Василівці вводять необмежену комендантську годину або вводять нові вимоги до цивільного транспорту на блокпостах, запроваджують нові форми контролю на пропускних пунктах. Дійсно, вони чинять опір, щоб цивільне населення виїжджало", - зазначив Денисов.
На думку військового, окупанти розуміють, що вони втрачають живий щит, яким вони прикриваються від контрнаступу ЗСУ.
"У Мелітополі вони свої підрозділи розміщують у закладах освіти, заводять туди особовий склад. Все це робиться навмисно, щоб використовувати українських дітей як живий щит", - підсумував він.
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