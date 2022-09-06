Про це в ефірі Еспресо сказав боєць Легіону Свободи Нацгвардії Костянтин Денисов.

За його словами, росіяни не забороняють виїзд на підконтрольну територію на Запоріжжі, але іншими методами перешкоджають цьому.

"Наприклад, у Василівці вводять необмежену комендантську годину або вводять нові вимоги до цивільного транспорту на блокпостах, запроваджують нові форми контролю на пропускних пунктах. Дійсно, вони чинять опір, щоб цивільне населення виїжджало", - зазначив Денисов.

На думку військового, окупанти розуміють, що вони втрачають живий щит, яким вони прикриваються від контрнаступу ЗСУ.

"У Мелітополі вони свої підрозділи розміщують у закладах освіти, заводять туди особовий склад. Все це робиться навмисно, щоб використовувати українських дітей як живий щит", - підсумував він.