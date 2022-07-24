Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку ситуація за добу суттєво не змінилася. Росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж 23 липня окупанти обстріляли українські позиції вздовж усієї лінії фронту з танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії. ЗСУ утримують рубежі та дають відсіч ворогам.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новоолександрівка, Григорівка, Канівське, Кам'янське, Залізничне, Гуляйполе, Оріхів. Надійшло 11 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Упродовж доби з тимчасово окупованих територій евакуювали 1066 людей, зокрема 345 дітей.

23 липня в Запорізькій області уранці окупанти завдали ракетного удару по території на лінії фронту й біля Запоріжжя.

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