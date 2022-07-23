Росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області
У Запорізькій області уранці 23 липня окупанти завдали ракетного удару по території на лінії фронту й біля Запоріжжя
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
"Ракетний удар о 6:30 ранку на території лінії розмежування та поблизу обласного центру. На щастя постраждалих немає!" - наголосив він.
Очільник ОВА додав, що про подробиці російських обстрілів повідомлять пізніше.
Також Олександр Старух зауважив, що окупанти продовжують бити по об’єктах цивільної інфраструктури, і закликав людей не відвідувати території біля лінії фронту, якщо там немає укриттів.
- 22 липня на Запоріжжі росіяни зруйнували 12 цивільних об'єктів біля Гуляйпільського, Успенівки, Рівнопілля, Залізничного, Лук'янівського, Новоданилівки.
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