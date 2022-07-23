Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку 22 липня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж 22 липня окупанти обстріляли позиції ЗСУ з танкової зброї, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту. Українські захисники утримують рубежі та дають відсіч росіянам.

За добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Гуляйпільського, Успенівки, Рівнопілля, Залізничного, Лук'янівського й Новоданилівки. Загалом до поліції надійшло 12 повідомлення про руйнування цивільних об'єктів від російських обстрілів.

Також 22 липня евакуйовували мирних мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області. Загалом вивезли 1100 людей, 250 із них - діти.

22 липня російські окупанти випустили 20 ракет із "градів" у напрямку Запоріжжя 20 ракет. Більшість ракет упала у Дніпро.

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