Рашисти випустили в напрямку Запоріжжя 20 ракет. Більшість ракет втопилася у Дніпрі
Російські окупанти випустили з "градів" у напрямку Запоріжжя 20 ракет. Більшість впала у воду
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
22 липня увечері російські загарбники випустили в напрямку Запоріжжя близько 20 ракет, більшість з яких втопилася у річці Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське. Гучні наслідки ворожої атаки з системи "град" було добре чути в обласному центрі.
Як прокоментував голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, карасів шкода, а от окупантів – ні. Також він закликав зберігати спокій і в разі оголошення повітряної тривоги швидко прямувати до укриття.
"І пам'ятаємо про нерозголошення інформації, - підсумував Олександр Старух . -Перемога буде за нами!"
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