Рашисти випустили в напрямку Запоріжжя 20 ракет. Більшість ракет втопилася у Дніпрі

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

22 липня увечері російські загарбники випустили в напрямку Запоріжжя близько 20 ракет, більшість з яких втопилася у річці Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське. Гучні наслідки ворожої атаки з системи "град" було добре чути в обласному центрі.

Як прокоментував голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, карасів шкода, а от окупантів – ні. Також він закликав зберігати спокій і в разі оголошення повітряної тривоги швидко прямувати до укриття.

"І пам'ятаємо про нерозголошення інформації, - підсумував Олександр Старух . -Перемога буде за нами!"

14 липня російські ракети влучили в об’єкт інфраструктури. Постраждали 16 людей

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