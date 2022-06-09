Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у телеграмі.

"Окупанти посилилися в районі Василівки та Токмака. Також вони проводять ротації на окремих напрямках та роззосереджуються для того, щоб уникнути вогневого ураження. Окрім того, ворог продовжує концентруватися на утриманні захоплених територій, вдосконалює оборонні лінії та веде повітряну розвідку", - наголосив він.

Росіяни зосереджують основні сили в районі Оріхова та Гуляйполя. Вони обстріляли українські позиції в Гуляйпільському, Пологівському та Василівському районах, а поблизу села Кам’янського окупанти застосували штурмову авіацію.

"У свою чергу українські воїни продовжують вести оборонну операцію та нищать живу силу і техніку ворога. Протягом минулої доби наші захисники ліквідували 14 одиниць особового складу противника та ще 19 поранили. Також завдяки злагодженій роботі наших бійців окупанти втратили одну артилерійську установку, три бойові броньовані машини та п’ять одиниць автомобільної техніки", - зауважив Анатолій Куртєв.

9 червня Інститут дослідження війни повідомляв, що на Запоріжжі окупанти, ймовірно, намагаються посилити контроль над трасою Т0812, що пролягає територією Оріхівського та Василівського районів, тому й перекинули туди 30 танків Т-62

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