Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку впродовж доби ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих позицій. Протягом 16 вересня росіяни обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії.

За добу окупанти гатили по цивільній інфраструктурі в районі населених пунктів Ольгівське, Дорожнянка, Оріхів, Новомиколаївка, Новоданилівка, Білогір'я, Полтавка, Темирівка, Новояківлівка, Успенівка, Щербаки, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Новоандріївка, Таврійське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Червоне, Чарівне, Юрківка, Малинівка, Степногірськ, Степове та Кам'янське.

"Надійшло 37 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - зауважили в ОВА.

Упродовж 16 вересня з тимчасово окупованої території Запорізької області евакуювали 1058 людей, зокрема 196 дітей.

17 вересня ворог завдав удару по селу неподалік Запоріжжя.

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