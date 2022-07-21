Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у телеграмі.

Упродовж 20 липня окупанти не вели активних бойових дій на Запорізькому напрямку, але обстрілював позиції наших захисників вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, зафіксовано обстріли в районі Гуляйполя та Камʼянського.

"При цьому день за днем окупанти продовжують руйнувати села та міста нашого регіону. Учора співробітники Нацполіції отримали ще 28 повідомлень про руйнування звичайних цивільних будівель. Рашистська зброя поцілила в чотири населених пункти Запорізького району. Постраждали Тернувате, Зарічне, Магдалинівка та Комишуваха. Також від дій окупантів продовжують потерпати села та міста Пологівського району", - наголосив Анатолій Куртєв.

21 липня в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі близько 00:00 лунали вибухи, потім у районі Вознесенки виникла пожежа.

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