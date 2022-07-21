У Мелітополі вночі 21 липня лунали вибухи: біля міста виникла пожежа
У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі близько 00:00 21 липня лунали вибухи, потім у районі Вознесенки виникла пожежа
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.
"Біля Мелітополя цієї ночі знову неспокійно. Близько опівночі було чутно вибухи. Після цього виникла пожежа на сході від Мелітополя, в районі села Вознесенка", - наголосив він.
Іван Федоров додав, що очікується більш детальна інформація.
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