Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

"Біля Мелітополя цієї ночі знову неспокійно. Близько опівночі було чутно вибухи. Після цього виникла пожежа на сході від Мелітополя, в районі села Вознесенка", - наголосив він.

Іван Федоров додав, що очікується більш детальна інформація.

13 липня міський голова Іван Федоров розповів, що в тимчасово окупованому Мелітополі росіяни стріляють у небо, аби залякувати містян.

14 липня він повідомив, що окупанти передислокували військову техніку в житлові квартали Мелітополя.

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