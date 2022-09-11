Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку 10 вересня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусиля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж минулої доби росіяни обстріляли позиції ЗСУ з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Білогір'я, Полтавка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Залізничне, Комишуваха, Преображенка, Новоандріївка, Червоне, Ольгівське, Дорожнянка, Мала Токмачка, Шевченко, Щербаки, Малинівка, Новоданилівка, Степногірськ і Кам'янське. Надійшло 30 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Також 10 вересня з тимчасово окупованої території Запорізької області евакуювали 1306 людей, зокрема 304 дітей.

9 вересня на Запоріжжі російські загарбники зруйнували 36 об'єктів цивільної інфраструктури у 20 населених пунктах.

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