На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували близько 60 цивільних об'єктів
У Запорізькій області російські окупанти зруйнували 59 об'єктів цивільної інфраструктури в районі 19 населених пунктів
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
Протягом 29 вересня на Запоріжжі ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж доби вони обстріляли позиції українських військових з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.
Окупанти гатили по цивільній інфраструктурі в районі Ольгівського, Дорожнянків, Залізничного, Успенівки, Темирівки, Новомиколаївки, Гуляйполя, Білогір'я, Новоандріївки, Чарівного, Новоданилівки, Червоного, Полтавки, Щербаків, Малинівки, Малої Токмачки, Оріхова, Степногірська й Кам'янського.
"Надійшло 59 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.
Упродовж 29 вересня з тимчасово окупованої території евакуювали 1616 цивільних, зокрема 329 дітей.
- Близько 7:00 30 вересня росіяни вдарили 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя, від чого 25 людей загинули, ще 62 постраждали.
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