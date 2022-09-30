Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

Протягом 29 вересня на Запоріжжі ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж доби вони обстріляли позиції українських військових з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.

Окупанти гатили по цивільній інфраструктурі в районі Ольгівського, Дорожнянків, Залізничного, Успенівки, Темирівки, Новомиколаївки, Гуляйполя, Білогір'я, Новоандріївки, Чарівного, Новоданилівки, Червоного, Полтавки, Щербаків, Малинівки, Малої Токмачки, Оріхова, Степногірська й Кам'янського.

"Надійшло 59 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Упродовж 29 вересня з тимчасово окупованої території евакуювали 1616 цивільних, зокрема 329 дітей.

Близько 7:00 30 вересня росіяни вдарили 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя, від чого 25 людей загинули, ще 62 постраждали.

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