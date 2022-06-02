На Запоріжжі внаслідок обстрілів поранено двох мирних мешканців
1 червня, військовослужбовці російської федерації вкотре обстріляли Пологівщину. Поранення отримали двоє мешканців
Про це повідомляють у Запорізькій ОВА на телеграм каналі
"Ворог наніс удари з артилерійської зброї по приватних будинках мешканців м.Гуляйполя. У будівлях зруйновані дахи, в багатьох домівках повилітали вікна. Також пошкоджено дворову територію та прибудинкові господарчі будівлі", – зазначено в повідомленні.
Окрім того уражено декілька місцевих магазинів: в них вибиті вікна та посічені стіни.
У Запорізькій ОВА також кажуть, що є інформація про двох травмованих громадян, які отримали осколкові поранення.
- Нагадаємо, голова Запорізької ОВА повідомляв, що під прикриттям евакуаційних черг до Запоріжжя ворог перекидає зброю на інші ділянки фронту.
- Окупанти обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі: зруйновано близько 10 будинків
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