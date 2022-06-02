На Запоріжжі внаслідок обстрілів поранено двох мирних мешканців

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА на телеграм каналі

"Ворог наніс удари з артилерійської зброї по приватних будинках мешканців м.Гуляйполя. У будівлях зруйновані дахи, в багатьох домівках повилітали вікна. Також пошкоджено дворову територію та прибудинкові господарчі будівлі", – зазначено в повідомленні.

Окрім того уражено декілька місцевих магазинів: в них вибиті вікна та посічені стіни.

У Запорізькій ОВА також кажуть, що є інформація про двох травмованих громадян, які отримали осколкові поранення.

Нагадаємо, голова Запорізької ОВА повідомляв, що під прикриттям евакуаційних черг до Запоріжжя ворог перекидає зброю на інші ділянки фронту.

Окупанти обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі: зруйновано близько 10 будинків

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