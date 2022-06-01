Окупанти обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі: зруйновано близько 10 будинків
На Запоріжжі 1 червня окупанти обстріляли Гуляйполе, пошкодивши близько 10 будинків, зруйнувавши подвір'я та господарчі будівлі
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
"1 червня до органів поліції надійшло декілька повідомлень про наслідки обстрілу домівок мирного населення Пологівського району. Поліцейські задокументували близько десяти зруйнованих будинків гуляйпільців", - ідеться в заяві.
В усіх будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені дахи, посічені стіни. У багатьох людей зруйновано подвір’я та господарчі будівлі на прибудинковій території. Інформація про травмованих від обстрілу не надходила.
Поліція передала до СБУ докази для відкриття провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
- 19 травня кореспондент Еспресо Артем Лагутенко розповів, що окупанти не полишають Гуляйполе на Запоріжжі, адже для них це коридор вглиб країни.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе